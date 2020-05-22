В Туркменистане в школах отменили проведение «последних звонков»

CentralAsia (TM) - В ашхабадских школах отменили торжества по случаю окончания учебного года. В это время сотрудники госучреждений выстраиваются в очереди в лечебных заведениях Ашхабада для прохождения обязательной диспансеризации.

Власти страны нововведения, предпринимаемые на фоне глобальной пандемии коронавируса, не комментируют. Официально COVID-19 в Туркменистане нет.

Как сообщает Азатлык, решение об отмене выпускного было объявлено 20 мая, на заседании городского департамента образования.

Выпускникам уже сообщили о решении об отмене мероприятий в связи с окончанием школы.

Причины отмены торжеств по окончанию учебного года неизвестны.

В это время сотрудники госучреждений выстраиваются в очереди в лечебных заведениях Ашхабада для прохождения обязательной диспансеризации.

Диспансеризации госслужащих совпала с объявлением планов правительства о начале массового обследования населения страны. В середине апреля началась диспансеризация среди учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений страны. 5 мая правительство сообщило, что планирует провести второй этап обследования среди работников организаций и учреждений, а на третьем этапе - среди людей старшего поколения.

Результаты уже проведенных обследований и тестов не были обнародованы.

Власти Туркменистана заявляют об отсутствии COVID-19 в стране, а также "всесторонней подготовке на высоком уровне" для предотвращения распространения COVID-19.