Президент Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем молодежи

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 23 мая отмечается День молодежи. Президент страны Эмомали Рахмон поздравил таджикскую молодежь с этим праздником.

Текст опубликован на сайте президента.



Дорогие юноши и девушки!



Искренне поздравляю всех вас – олицетворяющих сегодняшнюю созидательную силу нашего независимого государства, строителей благоустроенного и неомраченного будущего по случаю Дня молодежи в нашей стране.



Принимая во внимание то, что молодежь представляет собой великую потенциальную силу общества, устремляющая в грядущее стрелу времени, мы, помимо полномочного органа для осуществления молодежной политики государства создали еще Национальный совет по работе с молодежью при президенте Республики Таджикистан.



Другими словами, мы придаем первостепенное значение решению вопросов, связанных с жизнью и деятельностью молодежи, большим совершенствованием правовой основы сферы и созданием благоприятных условий для нее во всех направлениях.



Достойно отметить, что с самого начала обретения нашей страной независимости государственная молодежная политика находится в центре внимания правительства, и до сегодняшнего дня мы поддерживаем созидательные инициативы и начинания молодежи и высоко ценим ее патриотическую плодотворную деятельность.



Ныне мы можем с уверенностью заявить, что и молодежь страны в ответ на созданные для нее государством и правительством условия с высокой ответственностью выполняет свои задачи перед обществом и как инициативное, нацеленное на будущее поколение по всей стране занимается благоустройством и созидательными работами.



Сегодня ее деятельность все больше расширяется среди общества, наши юноши и девушки принимают активное участие в политической и социально-экономической жизни страны.



Свою искреннюю верность и приверженность осуществляемой таджикским государством политике молодежь доказывает своими делами и поступками.



Мы гордимся тем, что молодежь страны шагает в ногу с веком, хорошо осознает требования стремительно развивающегося современного мира, вооружается науками и знаниями в высших учебных заведениях в стране и за рубежом, занимается научно-исследовательской работой, вносит заметный вклад в процесс благоустройства Родины и в дело возведения крупных объектов, в том числе Рогунской гидроэлектростанции. Наши отважные и мужественные юноши с честью и преданностью служат в рядах Вооруженных сил и играют большую роль в обеспечении безопасности государства, мира, спокойствия, политической стабильности, национального единства и защиту достижений периода независимости.



Молодежь также вносит достойную лепту в утверждение здорового образа жизни и массовости спорта, что является одним из важных задач Правительства страны.



С созданием и сдачей в эксплуатацию современных спортивных объектов, благодаря чему стало возможным большее привлечение подростков, юношей и девушек к спортивным занятиям, в последние годы число спортсменов, которые занимают достойные места на региональных и мировых соревнованиях, увеличилось в два раза.



Объявление «Двадцатилетия изучения и развития естественных, точных и математических наук» является нашей очередной инициативой по поддержке подростков и молодежи, ибо в рамках этого начинания каждый молодой человек, стремящийся к знаниям, может серьезно заняться изучением жизненно важных наук и в дальнейшем внести достойный вклад в развитие страны, так как будущее Таджикистана во многом зависит от глубокого изучения таких наук.



В настоящее время в новой редакции разрабатываются проекты законов Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной политике», «О физической культуре и спорте», «Стратегия государственной молодежной политики до 2020 года» и «Национальная концепция государственной молодежной политики в Республике Таджикистан». С принятием этих документов во многом улучшится регулирование деятельности молодежи в обществе.



Обеспечение постоянной занятости молодежи является одним из важных вопросов социальной политики правительства страны. Мы должны в этом направлении принять дополнительные меры и еще больше увеличить процент рабочей силы за счет молодежи.



Касаясь этого вопроса, я в своем очередном послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан обязал правительство страны, министерства образования и науки, труда, миграции и занятости и другие министерства и ведомства, в структурах которых имеются учебные заведения, а также председателей областей, городов и районов в течение пяти будущих лет привлечь граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющих профессии и ремесла, к освоению профессий и ремесел, и осуществить серьезные меры для повсеместной занятости населения.



В связи с этим, подчеркиваю, что в этом направлении, прежде всего, сами молодые люди должны проявлять инициативу с опорой на свои способности и знания.



С целью развития села и поддержки населения сельской местности, которое охватывает большинство жителей страны, в том числе молодежи, мы объявили 2019-2021 годы «Годами развития села, туризма и народных ремесел».



В достижении этой цели правительства большую активность должны проявлять члены Национального совета по работе с молодежью, комитеты по делам молодежи и спорта, развития туризма, по делам женщин и семьи, центральные и местные государственные органы и структуры, общественные организации и объединения, гражданское общество. В особенности, председателям местных советов по работе с молодежью необходимо серьезно оживить свою деятельность в направлении создания малых производственных предприятий, развития народных ремесел, учреждения предпринимательских центров, новых центров по освоению профессий и ремесел.



Уверен, что до празднования 30-летия государственной независимости наша патриотическая молодежь, принимая активное участие в строительстве тысяч запланированных производственных, социальных и обслуживающих объектов, внесет достойный вклад в дело обустройства нашего дорогого Таджикистана и укрепления его экономического потенциала.



Наряду с активным участием в созидательных работах нашей молодежи необходимо проявлять особое уважение к истории, языку, национальной культуре, государственным символам, добрым традициям древнего таджикского народа, изучать глубокую историю и почитать добрые традиции своих предков.



Молодые люди как потомки наших славных предков с чувством высокой национальной гордости должны изучать материальное и духовное наследие нашего народа, оберегать его и достойным образом представлять миру.



В условиях, когда ситуация в мировом сообществе все больше осложняется, набирают силу новые угрозы и опасности для безопасности государств и жителей планеты, в том числе терроризм, экстремизм, другие транснациональные организованные преступления, а также когда распространяются всевозможные инфекционные заболевания, молодежь должна быть бдительной и активной, всегда готовой к защите мира и спокойствия, политической стабильности, национального единства, интересов своего государства и народа.



С абсолютной уверенностью можно сказать, что таджикская молодежь с достоинством будет выполнять свой патриотический, гражданский, сыновний и дочерний долг перед Родиной, защищать национальные интересы, безопасность родного Отечества и с чувством высокой ответственности будет прилагать усилия для развития нашего раеподобного Таджикистана.



Еще раз поздравляю всех юношей и девушек страны с Днем молодежи и желаю каждому и каждой из них крепкого здоровья, а в их созидательной деятельности твердой воли, успехов и новых свершений.



С праздником, дорогие юноши и девушки Таджикистана!

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