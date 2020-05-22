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  22 мая 2020
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В Узбекистане мусульман освободили от обязательства по совершению коллективного праздничного намаза

CentralAsia (UZ) -  Из-за карантинного режима и угрозы распространения коронавируса, в Узбекистане отменили публичную молитву в мечетях для совершения праздничного намаза к Рамазан хайиту.

Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, в связи с пандемией в 2020 году мусульмане освобождаются совершения коллективного намаза Ид Рамадана (Ид аль-Фитр).

Согласно фетве Совета улемов Управления мусульман Узбекистана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в связи с эпидемической ситуацией и угрозой человеческой жизни во время Ид аль-Фитр нельзя совершать публичные молитвы.

Духовенство привело примеры из хадисов и правил шариата по этому поводу.

Узбекистанцам рекомендовано в своих домах после восхода солнца совершить в Рамадан хайит (24 мая) нафл-намаз в четыре раката.

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