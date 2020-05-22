В Узбекистане пользователи соцсетей купили пожилому инвалиду новый автомобиль

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане неравнодушные пользователи социальных сетей за 10 дней собрали деньги пожилой паре на новый автомобиль. Супружескую пару случайно увидели на дороге, где они застряли из-за сломавшегося старого автомобиля-«инвалидки».

"Эти люди увидели деда с бабушкой вдоль дороги в Ташкенте на "инвалидке", когда у них поломалась машина, они помогли отогнать машину домой и уехали. Вот спустя почти 10 дней они пригнали к ним домой новый Матиз, собрали через группу!

Народ страшная сила если просто довериться ему!" - комментируют интернет-пользователи группы "Fashion Терапия" в Facebook.

Для сбора денег была создана специальная группа в Телеграм "Мирсиддик отага хайитлик" ("На праздник отцу Мирсиддику"), которая сейчас насчитывает более 3 тыс. участников.