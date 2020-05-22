Самолёт с единственным пассажиром. Россия разрешила уроженцу Таджикистана вернуться к осиротевшим детям

Таджик Эйр

CentralAsia (TJ) - 19 мая самолет авиакомпании «Таджик Эйр» вылетел из Душанбе в Москву с одним пассажиром – уроженцем района А.Джоми в Таджикистане Дилшодом Нурматовым.

Как сообщают местные СМИ, Россия в исключительном порядке разрешила Дилшоду вернуться к своим четверым детям.

Дилшод Нурматов, работающий таксистом в Москве оставив жену и детей в России, в марте уехал на Родину навестить родителей, но застрял там из-за карантина.

Его супруга Гулшан в конце апреля текущего года родила сына, а 5 мая она скончалась от болезни почек.

Посольство Таджикистана попросило российские власти в исключительном порядке и из гуманитарных соображений разрешить Дилшоду Нурматову вернуться, чтобы присмотреть за своими детьми.

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