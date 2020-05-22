За 80% случаев заражения коронавирусом могут быть ответственны только 10% зараженных, - исследование

CentralAsia (CA) - Исследователи предполагают, что 80% случаев заражения Covid-19 связаны лишь с 10% зараженных. Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Зачастую вспышке заболевания предшествуют так называемые ситуации суперраспространения. Так, во время репетиции хора в Вашингтоне один участник заразил 52 вокалистов, двое из которых скончались. Недавно один мужчина в Южной Корее во время посещения ночных клубов в начале мая заразил нескольких человек - пока органам здравоохранения известно о 170 случаях заражения, с которыми связан мужчина, однако потенциальных контактов могло быть тысячи.

Но почему некоторые могут заразить сразу многих людей? И что это значит для развития пандемии Covid-19 и ее сдерживания? Этим вопросам посвящен новый доклад в журнале Science.

В центре внимания прежних расчетов чаще всего стоял индекс репродукции (R). Он показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный. Без мер по соблюдению социальной дистанции этот показатель равняется у Covid-19 примерно 3. Однако на самом деле большинство инфицированных людей не заражают никого, пояснил в интервью Science Джейми Ллойд-Смит из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Поэтому в эпидемиологических расчетах дополнительно к R используется второй важный показатель: менее известный индекс дисперсности (k). Чем ниже этот показатель, тем больше случаев заражения приходится на низкое число зараженных людей, например, во время эпидемии SARS в 2003 году он составлял k=0,16. В случае с испанским гриппом он составлял около 1, то есть суперраспространение и кластеры не играли большой роли.

"Но насколько высок этот показатель у Covid-19 ? Среди экспертов нет единого мнения на этот счет: Габриэль Лойнг, авторитетный эпидемиолог из Гонконга, предполагает, что этот показатель немного выше, чем при SARS, то есть кластеры не имеют большого значения. Однако команда исследователей под руководством Адама Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины аргументирует в препринте (то есть в научной статье, которая еще не прошла экспертизу), что у Covid-19 показатель k может составлять лишь 0,1. Согласно расчетам ученых, лишь 10% инфицированных людей могут быть ответственны за 80% случаев распространения вируса.

Это может ответить на некоторые вопросы относительно пандемии и помочь в применении дальнейших мер для борьбы с вирусом. Например, ученые гадают, почему Covid-19 не распространился по миру раньше, хотя, по-видимому, уже в конце декабря 2019 года случаи заражения имели место за пределами Китая, но не вызвали там крупных вспышек заболевания. Если показатель k действительно равняется 0,1, то, согласно расчетам Кучарски и его коллег, Covid-19 должен как минимум 4 раза незаметно быть занесен в новую страну, чтобы действительно там распространиться, говорится в статье.

Анализ кластеров и новые данные о ситуациях суперраспространения дают также ценную информацию о том, каких особенно рискованных ситуаций и условий следует избегать. Так, многократное заражение происходит, вероятно, в основном в замкнутом пространстве. Одно из исследований, проведенных в Японии, показало, что риск заражения в замкнутом пространстве в 19 раз превышает риск заражения на открытом воздухе. Помещения, в которых люди громко разговаривают или поют, представляются особенно благоприятными для передачи вируса, пишет Der Standard.

Материал перевела ИноПресса.