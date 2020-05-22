Рамзана Кадырова госпитализировали в Москве, - СМИ
- Азия и мир, общество
- 10:47, 22 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Он в больнице в Москве», – сказал источник.
Ранее СМИ сообщали о госпитализации главы республики в Москву с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.