[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рамзана Кадырова госпитализировали в Москве, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Он в больнице в Москве», – сказал источник.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации главы республики в Москву с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

print
  • В Китае выявили 4 новых случая коронавируса
  • Петр Порошенко заявил, что записи его разговоров с политиками США сфабрикованы
  • В России число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com