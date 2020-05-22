Рамзана Кадырова госпитализировали в Москве, - СМИ

CentralAsia (CA) - Главу Чечни Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Он в больнице в Москве», – сказал источник.



Ранее СМИ сообщали о госпитализации главы республики в Москву с подозрением на коронавирус. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.