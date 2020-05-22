Супруга Мирзиёева вместе с дочерью посетила жителей Сырдарьи, эвакуированных из зоны бедствия

CentralAsia (UZ) - Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиёева вместе со старшей дочерью Саидой Мирзиёевой 21 мая посетила места чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и встретилась с местными жителями, эвакуированными из зоны затопления. Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого Зироат Мирзиёевой Международного общественного фонда Zamin.

В ходе визита было объявлено о совместном социальном проекте фонда «Zamin» и Федерации профсоюзов Узбекистана для поддержки семей из 11 пострадавших махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов. Для содержательного времяпрепровождения во время восстановления затопленных районов и огромных строительных работ люди старше 60 лет получат бесплатное десятидневное лечение в санаториях и зонах отдыха в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях, а дети в возрасте от 7 до 14 лет отдохнут на безвозмездной основе в летних оздоровительных лагерях. В ближайшие дни всем им будут переданы пригласительные сертификаты.

Фонд Zamin, как сообщается на его сайте, финансируется за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц, а также грантов международных организаций.