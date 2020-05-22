[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За ночь в Узбекистане выявили 39 новых случаев коронавируса. Всего 3006

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 22 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3006 (+39), - сообщил Минздрав.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 6 – у граждан, прибывших из-за рубежа (все шестеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 28 – среди населения. Из выявленных среди населения случаев 13 подтверждено в Самаркандской, 15 – Навоийской областях.

Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2407 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 586 пациентов. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.

Новости по теме:

print
  • Фото — Антарктида позеленела от водорослей. Это видно даже из космоса
  • Заместители глав МИД стран Центральной Азии и России обсудили ситуацию в Афганистане
  • В Узбекистане пользователи соцсетей купили пожилому инвалиду новый автомобиль


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com