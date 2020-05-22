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  22 мая 2020
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Бразилия догоняет Россию по числу зараженных коронавирусом
Фото: АР
Фото: АР

CentralAsia (CA) -  Темпы распространения коронавируса в Бразилии продолжают расти. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже более 310 тыс. случаев коронавируса. Это на 7 тысяч меньше, чем в России, и эксперты предполагают, что вскоре Бразилия выйдет на второе место по числу инфицированных, обогнав Россию.

На 21 мая в Бразилии зарегистрировано рекордное число смертей от коронавируса, за сутки умерли 1188 человек.

Также эксперты считают, что реальное число зараженных может быть намного выше, поскольку в Бразилии не проводится массового тестирования населения. Президент Жаир Болсонару неоднократно выступал против введения жестких карантинных мер, и его критиковали за такую политику, называя ее безответственной и опасной. В общей сложности к четвергу от коронавируса в Бразилии скончались более 20 тысяч человек.

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