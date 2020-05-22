В мечетях Казахстана не будут проводить айт намаз

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CentralAsia (KZ) - Из-за пандемии коронавируса в этом году в мечетях Казахстана не будет проводится айт намаз. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры, сообщили в ДУМК.

В этом году Орозо айт празднуется 24 мая.

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