США дополнительно выделили Узбекистану $3 млн для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) - Правительство США объявило о выделении Узбекистану дополнительной суммы в размере $3 млн. через Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщило посольство США в Узбекистане.

Общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19 составляет $5,92 млн. , из которых USAID предоставило приблизительно $3,8 млн.

Сообщается, что USAID будет использовать эти дополнительные средства для дальнейшего укрепления потенциала лабораторий и работников здравоохранения для борьбы с СOVID-19 и контроля его распространения.

Помимо поддержки мер по борьбе с распространением COVID-19, USAID сотрудничает с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и увеличения региональной торговли.