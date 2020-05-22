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  22 мая 2020
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Эксперты рассказали, когда может наступить вторая волна коронавируса в России

CentralAsia (CA) -  Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, сообщает ТАСС.

По словам инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, вторую волну в стране нужно ожидать, когда пик второй волны произойдет в других странах.

«Я пока не вижу предпосылок ко второй волне. Если ее и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик второй волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля - августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», - говорит он.

Он также отметил, что ограничения в стране снимать пока рано.

«Если люди будут сохранять социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых к инфекции людей и передач. Маски уменьшают вирусную нагрузку в разы - от бессимптомных людей или от возможных носителей вируса. Соответственно, при сохранении масочного режима, все будет минимально», - добавил Тимаков.

Директор ФГБУ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург, подчеркнул огромную важность вакцинации населения.

«Если мы в России начнем всеобщую иммунизацию где-нибудь в сентябре, в октябре месяце - то есть до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, то мы тогда эту волну сами собьем», - сказал он.

В России по данным на 21 мая, зарегистрировано 317,5 тыс. зараженных.

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