Эксперты рассказали, когда может наступить вторая волна коронавируса в России

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 12:19, 22 мая 2020
- Просмотров: 1417
CentralAsia (CA) - Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, сообщает ТАСС.
По словам инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, вторую волну в стране нужно ожидать, когда пик второй волны произойдет в других странах.
«Я пока не вижу предпосылок ко второй волне. Если ее и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик второй волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля - августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», - говорит он.
Он также отметил, что ограничения в стране снимать пока рано.
«Если люди будут сохранять социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых к инфекции людей и передач. Маски уменьшают вирусную нагрузку в разы - от бессимптомных людей или от возможных носителей вируса. Соответственно, при сохранении масочного режима, все будет минимально», - добавил Тимаков.
Директор ФГБУ Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург, подчеркнул огромную важность вакцинации населения.
«Если мы в России начнем всеобщую иммунизацию где-нибудь в сентябре, в октябре месяце - то есть до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, то мы тогда эту волну сами собьем», - сказал он.
В России по данным на 21 мая, зарегистрировано 317,5 тыс. зараженных.