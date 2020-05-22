Эксперты рассказали, когда может наступить вторая волна коронавируса в России

CentralAsia (CA) - Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, сообщает ТАСС.

По словам инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, вторую волну в стране нужно ожидать, когда пик второй волны произойдет в других странах.