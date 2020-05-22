В Монголии зарегистрирован еще один завозной случай коронавируса

- Монголия, происшествия
- 12:25, 22 мая 2020
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- Обновлено: 12:30, 22 мая 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (MNG) -
Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии было проведено 402 теста на коронавирус, все были отрицательными. А 21 мая вирус был обнаружен у одного человека, прибывшего из России.
Среди студентов, прибывших 13 мая из РФ, первоначально было выявлено 55 случаев, но в результате повторных тестов количество увеличилось до 57 случаев.
В Монголии на сегодняшний день зарегистрирован 141 случай коронавируса, все завозные. Сегодня два человека выздоровели и выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.
Общее число случаев заражения составляет 141 человек, из них 110 человек находятся на лечении в НИЦИЗ.
Коронавирус в Монголии
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