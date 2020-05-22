В Монголии зарегистрирован еще один завозной случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -

Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии было проведено 402 теста на коронавирус, все были отрицательными. А 21 мая вирус был обнаружен у одного человека, прибывшего из России.

Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии было проведено 402 теста на коронавирус, все были отрицательными. А 21 мая вирус был обнаружен у одного человека, прибывшего из России.

Среди студентов, прибывших 13 мая из РФ, первоначально было выявлено 55 случаев, но в результате повторных тестов количество увеличилось до 57 случаев.

Среди студентов, прибывших 13 мая из РФ, первоначально было выявлено 55 случаев, но в результате повторных тестов количество увеличилось до 57 случаев.