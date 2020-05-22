В Казахстане с 25 мая все аэропорты восстановят работу

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 25 мая восстановится внутренний авиатрафик, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.

Так, с 25 мая начнут функционировать все аэропорты, а авиакомпании получат право самостоятельно устанавливать количество рейсов, соблюдая при этом санитарно-карантинные меры.

Полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности: с использованием средств индивидуальной защиты, проведением термометрии, социального дистанцирования до посадки на борт воздушного судна и усиленной дезинфекцией аэропортов и воздушных судов.

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