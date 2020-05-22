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  22 мая 2020
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100 тонн качественного кашемира будут экспортированы из Монголии в Италию

CentralAsia (MNG) -  

Самый лучший или самый роскошный высококачественный кашемир Монголии «Хаан Ширхэгт» уже признан мировыми брендами и стал их желанным продуктом. По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, 100 тонн стандартного кашемира «Хаан Ширхегт» готово к экспорту по заказу Италии.

По словам постоянного представителя организации Sustainable Cashmere International Б.Батишиг, кашемир из аймака Сухбаатар (15,8-16,1 микрон) соответствует стандарту для лучших микрон кашемира или «Хаан Ширхэгт» в этом году.

Наша страна производит 9 800–10 000 тонн кашемира в год, что составляет более 40 процентов мирового сырья. В настоящее время 20-30 процентов производимого в Монголии кашемира соответствует стандарту «Хаан Ширхэгт».

Знак соответствия монгольский «Хаан Ширхэгт» является знаком, удостоверяющим высокое качество продукции, произведенной в экологически чистом производстве, отвечающем мировым стандартам, и является гарантией происхождения и качества шерстяных и кашемировых изделий.
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