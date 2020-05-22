В Монголии были выбраны лучшие онлайн-постеры против Covid-19 (фото)

CentralAsia (MNG) -

Государственное учреждение культуры и искусств, объявило конкурс онлайн-плакатов под названием «Давайте предотвратим вместе» среди художников и дизайнеров, чтобы побудить общественность принять меры для предотвращения коронавирусной инфекции.

Государственное учреждение культуры и искусств, объявило конкурс онлайн-плакатов под названием «Давайте предотвратим вместе» среди художников и дизайнеров, чтобы побудить общественность принять меры для предотвращения коронавирусной инфекции.

Сегодня вице-премьер-министр Монголии и председатель ГЧК Ө.Энхтувшин дал право использовать лучшие произведения конкурса и в виде рекламы начальнику управления культуры и искусств Г.Эрдэнэбату.

Сегодня вице-премьер-министр Монголии и председатель ГЧК Ө.Энхтувшин дал право использовать лучшие произведения конкурса и в виде рекламы начальнику управления культуры и искусств Г.Эрдэнэбату.