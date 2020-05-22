В Монголии были выбраны лучшие онлайн-постеры против Covid-19 (фото)

CentralAsia (MNG) -
Лучшие работы конкурса онлайн-плаката «Давайте предотвратим вместе» были переданы Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК).
Государственное учреждение культуры и искусств, объявило конкурс онлайн-плакатов под названием «Давайте предотвратим вместе» среди художников и дизайнеров, чтобы побудить общественность принять меры для предотвращения коронавирусной инфекции.
Сегодня вице-премьер-министр Монголии и председатель ГЧК Ө.Энхтувшин дал право использовать лучшие произведения конкурса и в виде рекламы начальнику управления культуры и искусств Г.Эрдэнэбату.
В общей сложности 52 художника представили на конкурс более 100 работ, по решению судей первое место занял графический дизайнер Д. Алтантулга «Не теряй бдительности», второе - графическому дизайнеру и художнику П. Алтансуху «Небесные глаза», а третье - графическому дизайнеру Б. Энхтунгалаг «Гердери». серия фотографий графического дизайнера и фотографа Б.Чадраабала «Давайте предотвратим вместе» была выбрана на особое место, сообщает администрация вице-премьера Монголии.
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