За сутки в России коронавирус обнаружен у 8894 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки обнаружены 8894 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3751 (42,2%).

На 22 мая в России нарастающим итогом выявлено 326 448 случаев (+2,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,1 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 285,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 068 человек.