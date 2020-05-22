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  22 мая 2020
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В Петербурге задержаны трое мигрантов из Узбекистана, подозреваемые в похищении соотечественника

CentralAsia (UZ) -  В Пушкинском районе Петербурга полицейские задержали троих мигрантов. По версии полиции, они похитили соотечественника и удерживали его на стройплощадке.

Как сообщает «Мойка78», вечером 21 мая в полицию обратился 42-летний мужчина.

Он заявил, что около 18 часов от дома, где он живет, четверо малознакомых мужчин, применив физическую силу к его знакомому, 27-летнему гражданину Узбекистана, посадили его в салон автомобиля и уехали.

Похищенный регистрации в Петербурге и Ленобласти не имеет. Заявитель сообщил полиции номера автомобиля, полиция установила владельца машины.

В 18:50 оперативники на территории строительной площадки задержали троих подозреваемых в похищении, граждан Узбекистана, 36, 26 и 25 лет. Они удерживали потерпевшего в вагоне-бытовке, стоявшем на территории стройплощадки.

Сейчас полицейские ищут четвертого участника похищения, известны его данные.

Решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении подозреваемых будет принято 22 мая.

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