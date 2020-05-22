Индия побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
- Азия и мир, общество
- 14:45, 22 мая 2020
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Индии зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса, заявило Министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, в стране за сутки было выявлено более 6 тыс. зараженных.
Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 118 501. Скончались 3853 пациента.
На днях в Индии были ослаблены карантинные меры в регионах, где наблюдалось снижение распространения вируса. Режим был введен 25 марта и срок должен был истечь 31 мая.