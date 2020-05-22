Индия побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Индии зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса, заявило Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, в стране за сутки было выявлено более 6 тыс. зараженных.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 118 501. Скончались 3853 пациента.

На днях в Индии были ослаблены карантинные меры в регионах, где наблюдалось снижение распространения вируса. Режим был введен 25 марта и срок должен был истечь 31 мая.