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  22 мая 2020
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Индия побила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия
Мигранты из штата Уттар-Прадеш сидят внутри контейнера в надежде вернуться в свои деревни во время тотального карантина, Хайдарабад, Индия

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Индии зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса, заявило Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, в стране за сутки было выявлено более 6 тыс. зараженных.

Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 118 501. Скончались 3853 пациента.

На днях в Индии были ослаблены карантинные меры в регионах, где наблюдалось снижение распространения вируса. Режим был введен 25 марта и срок должен был истечь 31 мая.

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