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  22 мая 2020
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Президент Туркменистана поручил увеличить производство картофеля и лука

CentralAsia (TM) -  Президент Тукрменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву, курирующему в Туркменистане агропромышленнқй комплекс, увеличить производство в стране картофеля, лука и другой овощебахчевой продукции.

Соответствующие указания были даны в ходе состоявшегося рабочего совещания, на котором определены первоочередные задачи в агропромышленном комплексе, сообщает 22 мая Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как отметил глава государства, в целях снижения объёмов импорта необходимо осенью этого года расширить посевные площади и дополнительно высадить в велаятах овощебахчевые культуры.

Важным является обеспечение в стране производства семенного картофеля, сказал президент Туркменистана, а также отметил, что следует предусмотреть выращивание овощных культур дайханскими объединениями, частными товаропроизводителями и частными хозяйствами.

Глава государства поручил обеспечить закупку картофеля, лука и бахчевых у производителей в велаятах, а также своевременное проведение расчётов с ними, продолжить строительство холодильных складов.

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