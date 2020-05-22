Таджикистан вернул 30 своих граждан из Украины

CentralAsia (TJ) - В рамках поэтапного возвращения граждан утром 22 мая во взаимодействии с украинскими властями чартерным рейсом из Киева в Душанбе вернулись 30 граждан Таджикистана, которые из-за отмены международного сообщения ранее не смогли вылететь на Родину.



Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, прибывшие помещены на карантин и находятся под наблюдением медицинских сотрудников.

Этим же рейсом из Таджикистана были эвакуированы свыше 100 граждан Украины и Казахстана.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения