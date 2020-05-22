В Ташкенте произошёл обвал грунта у стройки метрополитена

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте произошёл обвал защитной бетонной плиты перекрытия над водопроводом вблизи объекта метростроя. Об этом стало известно после публикации в соцсетях фотографий с места происшествия. Компания "Узбекистон темир йуллари"прокомментировала инцидент, отметив, что "повода для беспокойства граждан нет".

Как отмечается в сообщении компании, "причиной провала грунта, при въезде на столичную улицу Шахсанам, стал обвал под землёй защитной П-образной бетонной плиты перекрытия над водопроводной трубой диаметром 1200 мм".

По сообщению представителей ГУП "Сувсоз" города Ташкент, повреждений в коммуникации водопроводной конструкции и утечки нет.

"Есть вероятность того, что дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления (многотонных грузовых машин). Причиной происшествия занимаются соответствующие службы", - добавили в "Узбекистон темир йуллари".

В настоящее время сотрудники городской службы организации водоснабжения и водоотведения ведут ремонтно-восстановительные работы.

В компании отметили, что повода для беспокойства граждан о влиянии этого происшествия на строящуюся кольцевую линии метро нет. Место происшествия находится между опорными столбами в 10 метрах от строящейся надземной эстакады и по словам специалистов угрозы объекту не представляет.

В Ташкенте в декабре 2019 года произошёл обвал грунта у стройки новой ветки метрополитена. В результате погибли шесть рабочих.