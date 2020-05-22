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  22 мая 2020
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В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
AFP 2020 / Jaime Reina
AFP 2020 / Jaime Reina

CentralAsia (CA) -  Экипаж круизного лайнера «Navigator of the Seas», получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает РИА Новости.

Лайнер вышел из Майами 8 мая и вошел в порт столицы Каталонии в четверг днем. На его борту находятся 400 членов экипажа из разных стран. По информации СМИ, на лайнере нет пассажиров.

Как сообщает агентство, капитан судна сообщил, что у одного из членов экипажа есть симптомы COVID-19. Учитывая этот факт, министерство здравоохранения прислало разрешение для судна на заход в порт, чтобы высадить данного члена экипажа. Таким образом для судна было сделано исключение, так как заход всех круизных лайнеров в порты Испании запрещен.

Анализ на коронавирус, взятый у члена экипажа, дал положительный результат. По данным издания, он является гражданином Сербии. Он находится на судне и был изолирован от других членов экипажа.

Лайнер находится под круглосуточной охраной сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. Судно и все члены экипажа находятся на карантине.

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