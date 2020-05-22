Власти Туркменистана разрешили своим гражданам, застрявшим за границей, обналичить по $500

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана разрешили гражданам страны, застрявшим за границей из-за пандемии COVID-19, снять со своих банковских карт по 500 долларов США, предварительно купив их за манаты по государственному обменному курсу.

Как сообщает Гундогар, каждый, желающий обналичить деньги, обязан предварительно отправить в Ашхабад копии соответствующих страниц паспорта и визу. Разрешение конвертировать и обналичить деньги относится только к гражданам Туркменистана, находившимся за границей в краткосрочных частных и туристических поездках, и не касается резидентов иностранных государств, а также студентов и трудовых мигрантов, сообщил «Гундогару» источник в Государственном комитете Туркменистана по туризму.

«Мы полагаем, что по состоянию на сегодняшний день вернуться в Туркменистан из-за границы после отмены международного авиасообщения не могут около 20 тысяч граждан, большинство из которых явно не туристы, а трудовые мигранты, потерявшие работу. Точную цифру назвать невозможно, так как значительная часть выезжающих за границу граждан Туркменистана скрывает свой статус из-за страха потерять возможность выехать когда-либо вновь» , — прокомментировал ситуацию главный редактор сайта «Гундогар» Байрам Шихмурадов.