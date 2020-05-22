Группа врачей из Узбекистана, оказавшая помощь коллегам в Таджикистане, вернулась на родину

CentralAsia (TJ) - Группа врачей из Узбекистана, имеющих большой опыт и навыки борьбы с коронавирусной инфекцией, лечения инфицированных пациентов, побывала в Таджикистане.

Сегодня эти врачи, которые трудились со своими таджикскими коллегами, вернулись на родину, сообщила пресс-служба Минздрава.

В ходе визита узбекистанские специалисты организовали серию конференций с участием официальных лиц и врачей Министерства здравоохранения Таджикистана, где они предоставили информацию об эпидемической ситуации в Узбекистане и мерах, принятых для предотвращения распространения инфекции.

Узбекские специалисты, такие как анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи, в сотрудничестве со своими таджикскими коллегами разработали ряд рекомендаций.

Кроме того, исходя из опыта Узбекистана, был создан Саll-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции. С целью защиты население от коронавируса через мобильные компании было начато систематическое SMS-оповещание.

В ходе визита был проведен ряд онлайн-видеоконференций с участием представителей Министерства здравоохранения Таджикистана, руководителей областных и районных лечебно-профилактических учреждений, специалистов инфекционных больниц. Отмечается, что все 8 членов медицинской группы, побывавшей в Таджикистане, были награждены со стороны Министерства здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения