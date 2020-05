Российская медсестра, надевшая защитный костюм поверх бикини, потрясла иностранные СМИ и вдохновила художников. Фото

CentralAsia (CA) - В Тульской области России медсестра надела защитный костюм поверх купальника и работала с пациентами с коронавирусом. Фотографию опубликовала редакция «Тульских новостей».

Как пояснили очевидцы, сделавшие снимок, в защитном костюме медикам очень жарко, поэтому медсестра не стала надевать одежду. К тому же, по со словам девушки, она не рассчитывала, что костюм настолько будет просвечиваться.

«Мужчины в палате ничего против «костюма» медика не имели. Они лишь смущенно и довольно часто бросали на девушку взгляд», - пояснил читатель редакции.

Фотография распространилась в сети 19 мая.

Как сообщает Тульский городской портал, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает поступок девушки неадекватным. Он считает, что «психический статус» больных с температурой не расположен «к эстетическому созерцанию молодого, быть может, стройного тела».

Депутат отметил, что ситуацию нужно рассматривать со всех сторон и не стоит только осуждать медсестру — следует задуматься о том, чтобы такие комбинезоны делать более комфортными.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также прокомментировал данный инцидент. Он напомнил о тяжелых условиях работы медиков и призвал не обращать внимание на поступок девушки.

Кроме чиновников медработника поддержало множество местных жителей. Они оставили много позитивных комментариев в адрес девушки и подбодрили ее.

Через некоторое время нашлись и художники, которые вдохновились фотографией медсестры и создали портрет девушки в костюме.

Позже в отношении медсестры было применено дисциплинарное взыскание — ей объявили выговор, а с персоналом провели разъяснительную беседу, напомнив об обязательных требованиях к внешнему виду.

О девушке написали не только местные СМИ, но и международные СМИ, такие как The Sun, The New York Post, назвав ее «горячей медсестрой».

Позже стала известна личность девушки. Под защитной маской была 23-летняя Надежда Жукова, которая работает в больнице больше года и параллельно учится в Рязанском медицинском университете.

Как рассказали другие работники больницы, сейчас Жукова взяла больничный и удалила все страницы в соцсетях. На контакт со СМИ девушка не выходит.