Видео — В Пакистане пассажирский самолет разбился в жилом квартале

CentralAsia (CA) - Самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился в жилом квартале рядом с аэропортом города Карачи на юге страны.

Как сообщает Reuters, на борту находилось 107 пассажиров. О гражданстве пассажиров пока ничего не сообщается.

По данным телеканала Geo TV, самолет совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки.

#Breaking: reports of plane crash in Karachi. Hearing 90 people were in board on a LHR-KHI flight.



