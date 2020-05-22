В Узбекистане за шесть часов выявили ещё 22 случая коронавируса. Всего 3028

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 часов 22 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3028 (+22).

Из подтвержденных новых случаев 11 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 11 – среди населения, сообщает Минздрав.

Из выявленных случаев заражения у граждан, находящихся на карантине, 6 приходится на граждан, вернувшихся из-за рубежа, а 5 человек заразились в результате контакта с больными. А выявленные среди населения все случаи подтверждены в Самаркандской области. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2463 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 552 пациентов.