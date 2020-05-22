Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Пакистане

CentralAsia (CA) - Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение в Пакистане, через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 9:40 (по времени Бишкека) на высоте около 160 метров, передает РИА Новости.

«Рейс PK8303 вылетел из Лахора в 08:05 (по времени UTC). В 09:34 самолет совершил попытку посадки, которая была прервана на высоте 275 футов (около 84 метров – ред.), затем самолет поднялся на высоту 3175 футов (около 968 метров – ред.). Сигнал был потерян в 09:40 на высоте 525 футов (около 160 метров – ред.)», - говорится в сообщении сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24.