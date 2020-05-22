Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Пакистане
- Азия и мир, происшествия
- 19:02, 22 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение в Пакистане, через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 9:40 (по времени Бишкека) на высоте около 160 метров, передает РИА Новости.
«Рейс PK8303 вылетел из Лахора в 08:05 (по времени UTC). В 09:34 самолет совершил попытку посадки, которая была прервана на высоте 275 футов (около 84 метров – ред.), затем самолет поднялся на высоту 3175 футов (около 968 метров – ред.). Сигнал был потерян в 09:40 на высоте 525 футов (около 160 метров – ред.)», - говорится в сообщении сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24.
По данным сервиса, речь идет о произведенном 15 лет назад самолете Airbus A-320 с регистрационным номером AP-BLD.
Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.
Представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил агентству, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 13 человек.
По данным очевидцев, самолет упал на несколько домов, в этом районе отключилось электричество.