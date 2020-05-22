[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Пакистане
Предыстория: Видео — В Пакистане пассажирский самолет разбился в жилом квартале

CentralAsia (CA) -  Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение в Пакистане, через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 9:40 (по времени Бишкека) на высоте около 160 метров, передает РИА Новости.

«Рейс PK8303 вылетел из Лахора в 08:05 (по времени UTC). В 09:34 самолет совершил попытку посадки, которая была прервана на высоте 275 футов (около 84 метров – ред.), затем самолет поднялся на высоту 3175 футов (около 968 метров – ред.). Сигнал был потерян в 09:40 на высоте 525 футов (около 160 метров – ред.)», - говорится в сообщении сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24.

По данным сервиса, речь идет о произведенном 15 лет назад самолете Airbus A-320 с регистрационным номером AP-BLD.
Ранее сообщалось, что самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи. На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.
Представитель Управления гражданской авиации Пакистана подтвердил агентству, что на борту разбившегося рядом с аэропортом Карачи самолета был 91 пассажир. Согласно последним данным, в результате падения погибли как минимум 13 человек.
По данным очевидцев, самолет упал на несколько домов, в этом районе отключилось электричество.
print
  • Петр Порошенко заявил, что записи его разговоров с политиками США сфабрикованы
  • Эксперты рассказали, когда может наступить вторая волна коронавируса в России
  • В Китае выявили 4 новых случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com