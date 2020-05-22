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  22 мая 2020
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Опубликовано видео спасения пассажира c места авиакатастрофы в Пакистане

CentralAsia (CA) -  Появилось видео спасения пассажира разбившегося самолета в Пакистане. Видеоматериал опубликовал Телеграмм канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти пакистанской провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета A320 выжили как минимум два человека.

По некоторым данным, выживший человек на кадрах президент банка Пенджаба Зафар Масуд.

Как сообщает телеканал Samaa, на данный момент найден черный ящик самолета и он будет отправлен производителю для расшифровки.

Сегодня в жилом квартале рядом с аэропортом города Карачи на юге Пакистана разбился пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний». В самолете находился 91 пассажир.
Видео можете посмотреть тут.

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