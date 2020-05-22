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  23 мая 2020
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В Андижане начал работу технопарк Digital City

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 22 мая ознакомился с технопарком Digital City в городе Андижане, сообщает УзА.

Комплекс, строительство которого завершилось недавно на площади 5,6 гектара, нацелен на поддержку проектов в области информационных технологий и инноваций, содействие экспорту программных продуктов. В настоящее время сюда привлечены 328 специалистов из районов.

Как сообщается в районах пройдут базовые курсы по информационным технологиям. Отобранные на них молодые люди будут интенсивно обучаться английскому языку в Digital City и готовиться предоставлять IT-услуги. Зал на 76 слушателей в технопарке позволит обучать более 2 тысяч человек в год.

Мирзиёев дал указания улучшить условия, построив в комплексе общежитие и столовую, организовать подобные технопарки и в других регионах страны.

Была представлена информация об усилиях по трудоустройству молодежи, подготовке выпускников школ к рынку фриланса.

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