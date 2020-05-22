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  23 мая 2020
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Туркменистан, Узбекистан и Иран продолжат переговоры по вопросам работы пограничных пунктов

CentralAsia (TM) -  В агентстве «Türkmendemirýollary» 21 мая прошла онлайн-встреча руководителей железнодорожных ведомств Туркменистана, Узбекистана и Ирана, сообщило госинформагентство ТДХ.

В ходе переговоров рассматривались вопросы создания приграничных медико-санитарных условий в связи с пандемией COVID-19.

«Эти меры призваны существенно повлиять на рост грузопотоков, способствовать обеспечению бесперебойного транзитного движения железнодорожного транспорта по территориям государств», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что участники встречи решили продолжать регулярные консультации.

Ранее, 12 мая, министр дорожного и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами заявил, что для поездов и грузовиков, пересекающих границу между Ираном и Туркменистаном, будут созданы дезинфекционные тоннели.

Сообщалось, что в течение 10 дней на границе между двумя странами построят ряд 20-метровых туннелей, оснащенных дезинфекционными механизмами.

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