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  23 мая 2020
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В Туркменистане 25 мая объявлено выходным днем в связи с праздником Ораза

CentralAsia (TM) -  Туркменистанцы 24 мая отметят Ораза байрамы.

В связи с тем, что Ораза байрам в этом году приходится на воскресный день, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана, глава государства перенёс праздничный выходной день с 24 на 25 мая 2020 года (на понедельник), сообщила пресс-служба президента Туркменистана.

Решение принято «в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования Ораза байрам и хорошего отдыха населения нашей страны», говорится в указе.

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