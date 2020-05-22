В Туркменистане 25 мая объявлено выходным днем в связи с праздником Ораза

CentralAsia (TM) - Туркменистанцы 24 мая отметят Ораза байрамы.

В связи с тем, что Ораза байрам в этом году приходится на воскресный день, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана, глава государства перенёс праздничный выходной день с 24 на 25 мая 2020 года (на понедельник), сообщила пресс-служба президента Туркменистана.

Решение принято «в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования Ораза байрам и хорошего отдыха населения нашей страны», говорится в указе.