На утро 23 мая в Казахстане выявили 322 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 23 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 4,2%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 83 (5,7%);

- город Алматы – 66 (3,3%);

- Карагандинская область – 42 (9,8%);

- город Шымкент – 34 (6,3%);

- Жамбылская область – 20 (8,7%);

- Алматинская область – 16 (6,1%);

- Атырауская область – 16 (1,9%);

- Туркестанская область – 15 (5,7%);

- Актюбинская область – 10 (4,1%);

- Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%);

- Акмолинская область – 3 (2,1%);

- Кызылординская область – 3 (1,1%);

- Костанайская область – 2 (1,8%);

- Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%);

- Павлодарская область – 1 (0,6%).

Всего на 23 мая в стране выявлено 7919 подтвержденных случаев, из них выздоровели 4096 пациентов, умерли 35 человек.

Коронавирус в Казахстане

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