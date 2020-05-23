При крушении пассажирского самолета в Пакистане погибли 97 человек

CentralAsia (CA) - При крушении самолета Airbus A-320 рядом с пакистанским аэропортом Карачи 22 мая из 99 человек погибли 97, выжили двое, сообщили в Минздраве провинции Синд.

По сообщению авиакомпании, на борту самолета был 91 пассажир, 8 членов экипажа.

Спасательно-поисковые работы продолжаются, идентифицировано 19 тел.



Самолет разбился в жилом квартале, при крушении пострадали жилые дома, пострадали также местные жители.