В Чечне опровергли сообщение о болезни Рамзана Кадырова

CentralAsia (CA) - Руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов опроверг сообщение о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом, сообщает РИА Новости.



«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», - сказал Даудов.

По его словам, «группа людей сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное».



«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо», - добавил он.



На днях в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус.