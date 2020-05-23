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  23 мая 2020
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В Чечне опровергли сообщение о болезни Рамзана Кадырова
Предыстория: Рамзана Кадырова госпитализировали в Москве, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов опроверг сообщение о заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», - сказал Даудов.

По его словам, «группа людей сочиняют то, чего нет, выдавая желаемое за действительное».

«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это все неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами, и хочу вас успокоить: все хорошо», - добавил он.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы. Также в СМИ появилась информация, что у главы Чечни заподозрили коронавирус.

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