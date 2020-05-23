В Китае впервые с января не зарегистрированы новые случаи коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, впервые с января в стране не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Сейчас под присмотром медиков находятся 79 пациентов, из них у девяти заболевание протекает в тяжелой форме.

По последним данным, в Китае коронавирус выявлен у 82 971 человека, число скончавшихся достигло 4634.