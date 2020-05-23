Американская телеведущая назвала Дональда Трампа «больным» в прямом эфире. Видео

кадр из видео

CentralAsia (CA) - Ведущая американского телеканала MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа «больным» в прямом эфире. Видео было опубликовано 20 мая на YouTube канале MSNBC.



Во время эфира Мика Бжезински сказала, что от общего количества зараженных коронавируса во всем мире в США приходится 31%. Она раскритиковала президента за то, что он считает, что такое количество — «нормальное», и число говорит о результативном тестировании на коронавирус в стране.

Телеведущая продолжила, что Трамп все время пытается перевести стрелки и пишет «чушь» в твиттере, в частности про ее мужа Джо Скарборо, который раньше был членом палаты представителей, а сейчас занимается журналистикой и нередко выступает с критикой Дональда Трампа.



«Пользуясь своим положением, хочу сказать следующее: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей», - сказала она.