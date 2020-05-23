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  23 мая 2020
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Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  В Бразилии на 23 мая зарегистрировано более 330 тыс. случаев коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На данный момент Бразилия, обогнав Россию (326 тыс.) вышла на второе место по количеству зараженных после США.

Число жертв коронавируса в стране составляет более 21 тыс. человек.

Топ-5 стран по количеству случаев коронавируса:

  • США — 1,6 млн
  • Бразилия — 330 тыс.
  • Россия — 326 тыс.
  • Великобритания — 255 тыс.
  • Испания — 234 тыс.

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