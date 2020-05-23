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  23 мая 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 42 новых случая коронавируса. Всего 3078

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 23 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3078 (+42).

По данным Минздрава, все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. Инфекция была обнаружена у граждан, помещенных в карантинном центре после прибытия из Санкт-Петербурга чартерным рейсом (38 человек) и из Таджикистана (2 человека), а также у 2 водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, въехавших в страну через Казахстан.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2492 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 573 пациента. Среди них у 4 человек состояние тяжелое.

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