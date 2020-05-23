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  23 мая 2020
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Коронавирус: В Европе новые ограничения

CentralAsia (CA) -  В Европе новые ограничения во избежание второй волны коронавируса, пишет Euronews.

Начиная с 8 июня в Великобритании всем прибывшим придется сесть на двухнедельный карантин. Как иностранцев, так и подданных королевства обяжут сообщать властям, где именно они намерены остановиться. Не пожелавшим самоизолироваться придется заплатить штраф – более 1000 евро.

Исключения сделают только для медработников, водителей фур, доставляющих грузы с континента, сезонных рабочих и чиновников, путешествующих по делам.

«В середине июня мы будем проводить выборочные проверки, чтобы удостовериться, что люди действительно самоизолируются. Иностранцам, которые не станут выполнять наши требования, откажут во въезде на территорию страны», - отметила глава МВД Великобритании Прити Пател.

Изначально британские власти заявляли, что новый режим карантина не будет распространяться на прибывающих в Соединенное Королевство из Франции. О данном исключении так и не объявили.

По другую сторону Ла-Манша продолжаются длинные выходные, приуроченные к католическому празднику Вознесения. На пляжах усилен контроль: в коммуне Бре-Дюн во французском округе Дюнкерк отдыхающие нарушают запреты, например, загорают.

На берегу моря в Генуе также разрешено только купаться и заниматься спортом. Пляжи поделены на участки, чтобы местным жителям было легче соблюдать необходимую социальную дистанцию. Нарушителям грозит штраф.

Португальский город Кашкайш в 25 км от Лиссабона основательно готовится к летнему сезону. Местные власти намерены проверить всех жителей на наличие антител к возбудителю заболевания COVID-19. После двухмесячного карантина в стране вновь заработали кафе, рестораны и большинство магазинов.

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