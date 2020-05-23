Россия снова вышла на второе место по количеству зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В России за сутки зарегистрированы 9434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 мая сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи обнаружены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 966 (42,0%).

На 23 мая в России нарастающим итогом выявлено 335 882 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 8,4 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 276,1 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 279 035 человек.