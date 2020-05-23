В Санкт-Петербурге на прощание с умершими дают 10 минут

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- 14:28, 23 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге церемонии прощания с умершими без подозрения на заражение коронавирусом и установленного факта заражения разрешены, но ограничены 10 минутами. Об этом говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.
Церемонии прощания с умершими, которые были заражены коронавирусом, запрещены.
Решение об ограничении церемоний прощаний принял мэр Санкт-Петербурге Александр Беглов после обсуждения ситуации с Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой. Церемонии разрешены при условии соблюдения необходимой социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты и исключения прямого контакта с телом умершего.
8 мая в Санкт-Петербурге ввели полный запрет на церемонии прощания с умершими по любой причине.