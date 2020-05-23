«Мы все в одной лодке»: как относятся к людям c коронавирусом

Доктор во время небольшого перерыва. Украина

CentralAsia (CA) - Один из главных инструментов для борьбы с предрассудками — это просвещение. Оно помогает избавиться от вредных стереотипов — например, от идеи, что азиаты с большей вероятностью заболеют Covid-19. Знаменитости, заболевшие коронавирусом, не должны скрывать свой диагноз, — это помогает нормализовать болезнь. Так, когда звезда НБА Мэджик Джонсон рассказал о своем ВИЧ-позитивном статусе, люди по всей стране стали намного чаще сдавать анализы на СПИД. В этом отношении посты в социальных сетях о знаменитостях, подхвативших болезнь, тоже помогают побороть табу. Я всегда напоминаю своим друзьям и коллегам: если коронавирусом заразились Том Хэнкс и Рита Уилсон, то и мы можем им заразиться.



Руководители могут разъяснить, что ценности их компаний — инклюзивность, принятие и открытость — распространяются также и на тех, кто заразился коронавирусом. Возможно, стоит даже принять официальную антидискриминационную политику по этому вопросу. Человек, полностью выздоровевший от Covid-19, больше не заразен, и к нему нужно относиться так же, как к остальным коллегам. Кроме того, можно создать четкий тайный протокол на случай, если кто-то из ваших сотрудников заразится Covid-19, чтобы те не боялись сообщать о своей болезни и не сомневались, что смогут снова выйти на работу после выздоровления. Компании также должны инвестировать в личностное развитие сотрудников, чтобы сделать их устойчивыми к предрассудкам и другим факторам стресса. Например, медитация помогает при самых разных стрессовых факторах — и курсы медитации доступны на многих платформах.



От руководителей зависит многое, но каждый из нас может сыграть важную роль в борьбе с предрассудками во время пандемии. Один из лучших инструментов для снижения предрассудков и укрепления устойчивости — это простая социальная поддержка. Например, сотрудники могут приглашать коллег на виртуальные кофе-брейки, ланчи и или ужины, чтобы узнать, как у них дела. Позвоните или напишите соседям, особенно заболевшим. Расскажите им новости и заверьте их, что надеетесь снова встретиться после самоизоляции. Кроме того, нужно открыто обсуждать угрозу психическому здоровью, с которой мы все сталкиваемся — разговоры о стрессе и предрассудках укрепляют психологическую устойчивость и помогают людям справляться с проблемами.



Предрассудки — наша естественная защитная реакция, но ее можно избежать. Предрассудки разделяют нас и настраивают друг против друга, но пандемия напоминает, что мы все в одной лодке. Любой может пострадать от коронавируса, поэтому нужно сохранять солидарность. Не забывайте, что наш враг — это вирус, а не те, кто заразился им или контактировал с ним.



Автор: Валери Эрншоу — доцент университета Делавэра.