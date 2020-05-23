В Казахстане еще 72 человека выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.
Всего в стране от коронавируса вылечились 4168 человек.
- Алматы – 1197;
- Нур-Султан – 768;
- Западно-Казахстанская область – 226;
- Кызылординская область – 225;
- Атырауская область – 224;
- Шымкент – 215;
- Карагандинская область – 190;
- Туркестанская область – 170;
- Актюбинская область – 168;
- Алматинская область – 168;
- Жамбылская область – 163;
- Павлодарская область – 146;
- Акмолинская область – 97;
- Мангистауская область – 82;
- Костанайская область – 56;
- Восточно-Казахстанская область – 44;
- Северо-Казахстанская область – 29.
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