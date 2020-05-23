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  23 мая 2020
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В Казахстане еще 72 человека выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу.

Всего в стране от коронавируса вылечились 4168 человек.

- Алматы – 1197;

- Нур-Султан – 768;

- Западно-Казахстанская область – 226;

- Кызылординская область – 225;

- Атырауская область – 224;

- Шымкент – 215;

- Карагандинская область – 190;

- Туркестанская область – 170;

- Актюбинская область – 168;

- Алматинская область – 168;

- Жамбылская область – 163;

- Павлодарская область – 146;

- Акмолинская область – 97;

- Мангистауская область – 82;

- Костанайская область – 56;

- Восточно-Казахстанская область – 44;

- Северо-Казахстанская область – 29.

Коронавирус в Казахстане
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