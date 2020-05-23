Мир сможет вернуться к прежнему образу жизни лишь после создания эффективной вакцины, - ученый

EPA/ALEX HOFFORD

CentralAsia (CA) - По крайней мере у трех разрабатываемых сегодня вакцин против коронавируса нового типа есть высокие шансы на успех, рассказывает лауреат Нобелевской премии 1996 года по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти в интервью ТАСС.

По его словам, если их эффективность смогут доказать в клинических испытаниях, массовая вакцинация может начаться уже через год или даже раньше.

«Есть по крайней мере три препарата, которые прошли первую фазу испытаний, проверку их безопасности для человека. Я полагаю, что по меньшей мере одна из этих вакцин уже вошла во вторую фазу и проходит тестирование на 600 добровольцах с 50% плацебо-контролем», - рассказал Доэрти.

Если все пойдет хорошо, то после того, как препарат пройдет третью фазу испытаний, то есть тестирование на людях, которых должно быть более 6 тыс. человек, можно будет говорить о массовой вакцинации. В этом случае она, вероятно, может начаться с середины 2021 года или даже раньше.

«Также есть некоторое количество перспективных препаратов, разработка которых пока находится на уровне доклинического тестирования, то есть испытаний на животных», – добавил он.

По мнению ученого, вернуться к прежнему образу жизни мир сможет лишь после создания эффективной вакцины. «Количество новых случаев заражения также должно будет уменьшиться после того, как около 60% жителей планеты перенесут заболевание и обеспечат, что называется, «стадный иммунитет», – считает Доэрти.

Если безопасной и эффективной вакцины не будет, добавил он, то человечеству, вероятно, придется полагаться на специфические противовирусные препараты или моноклональные антитела. Ученые называют так специфические белки, которые вырабатывают иммунные клетки, принадлежащие к одному клеточному клону, то есть те, которые произошли из одной плазматической клетки-предшественницы. «Сейчас таких препаратов нет, но разработки в обоих направлениях ведутся активно», – уточнил Доэрти.

«Вирус оказался гораздо опаснее чем мы думали, а последствия заражения – менее предсказуемы, особенно у пациентов старше 60 лет. Вероятно, это можно объяснить возрастными изменениями в иммунной системе и индивидуальными особенностями организма». В этом случае, по словам ученого, нужно учитывать и отсроченные последствия болезни, повреждения легочной ткани, сердечно-сосудистой системы или почек. «Впрочем, пока рано говорить о том, как все сложится в итоге», – добавил он.

Доэрти отметил, что вирус, который изначально развивался в организме летучей мыши, «нашел в человеке нового хозяина» и начал адаптироваться к изменившимся условиям. «Взаимодействие с нашей иммунной системой, особенно на поздних стадиях болезни, может привести к опасным осложнениям. Иммунитета к коронавирусу у нас нет, так что перед нами, что называется, целина».

Ученые добавил, что вирус мутирует не слишком быстро и сильно, так что ученые все еще могут проследить, как распространялся тот или иной штамм. «Никаких сведений о повышении вирулентности или других изменениях, которые могли бы ограничить эффективность вакцины, нет, а предположения о возникновении более агрессивных штаммов пока не нашли подтверждения», – заключил вирусолог.

Питер Чарльз Доэрти – австралийский ученый, вирусолог и иммунолог. В 1996 году он удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытия о том, как иммунная система выявляет клетки, пораженные вирусом. Ученый – лауреат множества наград, в частности, премию Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования, международную медаль Гайрднера и так далее.

Своим членом Доэрти признали академии наук Австралии, России и США, а также Лондонское королевское общество. Сейчас ученый работает в Университете Мельбурна (Австралия), а также в Детском исследовательском госпитале Сент-Джуд в Мемфисе (США).