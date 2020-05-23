В Ташкенте на оптовом рынке «Урикзор» обнаружен коронавирус. Рынок закрыли

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в ходе массового анализа на наличие Covid-19 среди работников рынков и торговых комплексов выявили коронавирус у одного из продавцов, сообщил Минздрав.



Всего на сегодняшний день тест на коронавирус в профилактических целях прошел 6251 человек, работающие на рынках и в крупных торговых центрах столицы.

В том числе, анализы сдали 789 работников торгового комплекса «Урикзор». Положительным оказался результат одного из продавцов рынка. В настоящее время все граждане, контактировавшие с этим пациентом, находятся под строгим карантином.

Торговый комплекс «Урикзор» временно закрыт для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также ремонтных и санитарно очистительных работ. После завершения этих действий комплекс возобновит работу.

В связи с эти Министерство здравоохранения просит граждан строго следовать карантинным правилам, соблюдать социальную дистанцию, избегать рукопажатий, не скапливаться в общественных местах, не выходить на улицу без необходимости, чаще мыть руки и носить медицинские маски.