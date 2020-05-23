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  23 мая 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 3089

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на а 17:00 часов 23 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3089 (+11).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 1 выявлен у человека, прибывшего чартерным рейсом по направлению Дубай-Ташкент, и еще 1 – у водителя международного грузового автомобиля дальнего следования, въехавшего в страну через Казахстан. Остальные 9, в частности, 2 случая в столице, 7 случаев в Самаркандской области выявлены среди населения. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2525 граждан. Сейчас в Узбекистане 551 пациента проходят лечение.

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