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  24 мая 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса составляет 3115

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 22:30 часов 23 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3115 (+26).

Из подтвержденных новых случаев 25 выявлено у граждан, находившихся в карантинном центре, а 1 – у водителя международного грузового автомобиля дальнего следования, въехавших в страну через Казахстан.

Из выявленных случаев среди людей, находящихся на карантине, 22 человека прибыли из-за рубежа, а 3 граждан заразились в результате контакта с больными.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2532 человека. Сейчас в Узбекистане проходят лечение от коронавируса 544 пациентов.

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